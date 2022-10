Nowe Brzesko. W niedzielę kolejna akcja krwiodawstwa. Pomogą druhnie z Balic

To już czwarta akcja zainicjowana przez miejscowego radnego Karola Krzyka. Tym razem krew będzie można oddawać w mobilnym autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Krew będzie zbierana m. in. dla pani Magdy, druhny z OSP Balice, która we wrześniu została ciężko ranna podczas prowadzenia akcji ratowniczej.