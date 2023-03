Nowe inwestycje już stoją! Przedszkole, sala gimnastyczna, boiska i place zabaw

Był rok 2013 kiedy zniecierpliwieni rodzice ówczesnych przedszkolaków wystosowali do gminy Myślenice petycję domagając się budowy nowego przedszkola. Podpisało się pod nią kilkaset osób.

Dwa lata później, kiedy przedszkola ciągle nie było kierująca nim dyrektor Bogumiła Łętocha mówiła w rozmowie z Dziennikiem Polskim, że budowa to kwestia pilna, dlatego, że obecny budynek ma ponad 100 lat, a na liście problemów, z którymi się boryka są m.in. ciasnota, brak jadalni i auli, nadmierna wilgoć (grzyb) oraz wyjście zlokalizowane bardzo blisko jezdni. Marzenia o nowym przedszkolu nabrały jednak realnych kształtów we wrześniu 2021 roku, kiedy podpisano umowę na jego budowę.

Dziś samo przedszkole ma już całkiem realny kształt i jak słyszmy w Urzędzie Miasta i Gminy, najprawdopodobniej do końca maja br. zostanie oddane do użytku. Koszt tej inwestycji to 5,5 mln zł.