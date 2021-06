Nowe oferty pracy w Krakowie. Pierwszy raz jest ich więcej niż przed pandemią! Kogo szukają pracodawcy? Królują dwie profesje. Czerwiec 2021

Maj 2021 r. okazał się o tyle przełomowy, że od marca 2020 liczba ofert pracy zgłaszanych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie była każdego miesiąca mniejsza niż w tym samym okresie roku poprzedniego (za regularne udostępnianie danych dziękujemy dyrektorowi GUP Markowi Cebulakowi oraz st. inspektor Magdalenie Krzyk). Pandemia i kolejne administracyjne ograniczenia powodowały wzrost bezrobocia w niektórych sektorach, zwłaszcza w hotelarstwie, turystyce, gastronomii – przedsiębiorcy, przy pomocy tarcz, ale przede wszystkim własnych oszczędności starali się przede wszystkim przetrwać i nikogo nie zwolnić. Wiadomo jednak, że w wymienionych branżach wielu ludzi (zwłaszcza studentów) pracuje (pracowało) dorywczo, na umowach cywilnoprawnych; przed wybuchem zarazy tradycyjnie było dla nich wiele ofert pracy, nie tylko w GUP, ale po prostu w witrynach sklepowych czy na drzwiach restauracji. W pandemii tych ofert zabrakło i w zasadzie nie było do maja 2021. Potężne tąpnięcie zapotrzebowania na kadry widać było w statystykach GUP nawet latem 2020 r., w okresie przejściowego odmrożenia turystyki i gastronomii. Jesienno-zimowa trzecia fala jeszcze pogorszyła sytuację.

Liczba ofert w GUP rośnie nieprzerwanie od kilku miesięcy. Co ciekawe, ów wzrost wyprzedził znoszenie administracyjnych ograniczeń w turystyce, gastronomii, fitness czy kulturze. Powody są dwa: część branż (z przetwórstwem przemysłowym i budownictwem na czele) funkcjonowała w realiach lockdownów bez większych zakłóceń, zwiększała zamówienia i potrzebowała stale nowych pracowników; równocześnie postępowała akcja szczepień kolejnych grup wiekowych, a spadała liczba zakażeń i zgonów, co dało nadzieję na odmrożenie unieruchomionych od miesięcy branż – więc pracodawcy zaczęli się do tego przygotowywać, rekrutując nowe kadry. Nowe – bo wielu pracowników zwłaszcza turystyki i gastronomii znalazło sobie całkiem nowe zajęcia i nie chce wracać…

Teraz mamy do czynienia z gwałtownym odbiciem w zamkniętych dotąd branżach. Nakłada się na to silne ożywienie w przemyśle i budownictwie. Trzeba przy tym pamiętać, że do GUP rzadko trafiają oferty pracy dla specjalistów z branż, które w pandemii rozwijały się w Krakowie najszybciej, czyli z ITC i centrów usług dla biznesu; ci pracodawcy mają swoje kanały rekrutacji, przede wszystkim online – i tutaj też można zaobserwować dziejowe rekordy. W maju liczba ofert pracy w tym segmencie rynku przekroczyła 10 tys. i stale rośnie, niemal codziennie globalne korporacje, ale też coraz liczniejsze technologiczne startupy, ogłaszają kolejne nabory. Kilka tysięcy ofert obejmuje możliwość wykonywania pracy całkowicie zdalnie, czyli nawet nie trzeba przenosić się do Krakowa (jeśli ktoś jest spoza miasta, a nawet regionu czy… Polski).

Oferty pracy w Krakowie - kogo najbardziej szukają pracodawcy?

2774 oferty pracy pozyskane przez GUP w maju 2021 to ponad dwa razy więcej niż przed rokiem i o 230 więcej niż w bardzo dobrym maju 2019 r. (wiele miesięcy przed wybuchem pandemii). W zeszłym roku – w trzecim miesiącu zarazy i ograniczeń - pracodawcy jak szaleni szukali przede wszystkim personelu sprzątającego, salowych, kierowców oraz magazynierów. To był znak czasów: czystość i higiena stały się czymś na wagę życia i śmierci, służby medyczne miały do odegrania rolę kluczową. Ale niemal równie ważna okazała się w pandemii logistyka – zamknięci w domach ludzie zaczęli korzystać z usług kurierskich, biznesowo i prywatnie, a dynamiczny rozwój sklepów internetowych jeszcze nakręcił koniunkturę – i zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze. Cały czas utrzymywało się również wysokie zapotrzebowanie na budowlańców wszelkiej maści, a to dlatego, że po chwilowym wiosennym tąpnięciu budownictwo – zwłaszcza infrastrukturalne i mieszkaniowe - ruszyło i przez kilkanaście ostatnich miesięcy radziło sobie nadspodziewanie dobrze. Szczęśliwie samorządy Krakowa i obwarzanka rozumiały, jak ważna to branża i nie okroiły, ani nie zatrzymały żadnych gminnych inwestycji.