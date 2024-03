Nowy honorowy obywatel gminy Liszki. Wieloletnia dyrektorka dwóch szkół Janina Grela: "W tej gminie mało kto nie jest moim uczniem"

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Liszki - to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju tej gminy.

Życie wokół Mnikowa i Morawicy

- Nasza Nowa Honorowa Obywatelka Janina Grela całe zawodowe życie jest związana z Mnikowem i Morawicą. Oddana jest nie tylko dzieciom i młodzieży, ale współpracuje z sołtysami tych wiosek, radami sołeckimi, strażakami, paniami z kół gospodyń wiejskich. Jest ceniona i lubiana przez mieszkańców i bardzo zasłużona dla tych społeczności. Po poświęceniu dla nich 50 lat swojego zawodowego życia warto docenić to zaangażowanie pani Janiny - mówi Paweł Miś, wójt gminy Liszki.

- To miejsce mojej pracy i zaangażowania dla tej społeczności. Cieszę się bardzo z tego tytułu Honorowego Obywatela Gminy Liszki, z tego ogromnego wyróżnienia. Mieszkam w sąsiedniej gminie Zabierzów, ale od zawsze czuję, że Liszki to moja ojczyzna - mówi Janina Grela, honorowa obywatelka tej swojej ulubionej gminy.

Dyrektorka i jej rzesze uczniów

- Całe życie cieszyłam się jadąc do pracy do szkoły. Obecnie po wielu latach mogę powiedzieć, że w tej gminie mało kto nie jest moim uczniem - uśmiecha się Janina Grela.

Przeszła na emeryturę i rozpoczęła pracę jako konsultantka w Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji oraz jako wykładowca prawa oświatowego na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ale wróciła do do Szkoły Podstawowej w Morawicy.

Jak wskazują lisieccy samorządowcy swoim zaangażowaniem i wytrwałością przyczyniła się do rozpowszechniania wśród młodzieży rozwoju kultury, dbała o wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć i w drodze do szkoły. Jednocześnie starała się o poprawę bezpieczeństwa na drogach gminy Liszki, wiele lat zabiegała o zezwolenia na budowę szkoły w Morawicy. Doprowadziła do zakończenia budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mnikowie.