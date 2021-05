Obraz św. Karola Boromeusza – symbol Niepołomic - pojechał do renowacji. To pierwsza jego odnowa od dziesiątków lat

Ksiądz Stanisław Mika, proboszcz niepołomickiej parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników powiedział nam, że oba zabytki pojechały już do renowacji: do konserwator dzieł sztuki Elżbiety Graboś w Zakrzowie, która najpierw przeprowadziła badania obrazu i ołtarza oraz przygotowała dla nich program ochrony konserwatorskiej, zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Obraz został sprowadzony do Niepołomic z Włoch, na zamówienie żony starosty niepołomickiego Anny Branickiej. Cierpiała ona na nieuleczalną chorobę i po nieudanych próbach uleczenie jej przez medyków przez medyków, postanowiła zwrócić się o pomoc do Boga, za pośrednictwem św. Karola Boromeusza. Anna Branicka doznała cudownego uzdrowienia, co sprawiło, że obraz przeniesiono do kościoła. Cud ten został wykorzystany także w procesie kanonizacyjnym Karola Boromeusza, który został kanonizowany w 1610 roku.

Obraz św. Karola Boromeusza znajdował się najpierw w bocznym ołtarzu niepołomickiego kościoła. Potem przeniesiono go do specjalnie wybudowanej kaplicy Lubomirskich, nazywanej także kaplicą św. Karola Boromeusza.