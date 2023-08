Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Będzie rekonstrukcja bitwy pod Krakowem. Przyjeżdżajcie zobaczyć jak walczyła mężna załoga

- To będzie już ósma inscenizacja bitwy: Obrona Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655. Główne walki organizujemy w sobotę 5 sierpnia. Od kilku lat te rekonstrukcje obrony robimy w trzech częściach na przedpolach zamku, w korytarzu wjazdowym oraz na zamkowym dziedzińcu - mówi Robert Szczuka, koordynator z ramienia Fundacji New Ewa Art rodziny Potockich, do której należy zamek Tenczyn.