Obserwatorium astronomiczne w Niepołomicach gościło nocą prawie tysiąc osób. Czas na odkrywanie ciekawostek Barbara Ciryt

Podpisanie umowy o współpracy Młodzieżowego Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach i Pasażu Odkryć Centrum Nauki i Techniki w Tarnowie Wojciech Borkowski/Miasto i Gmina Niepołomice Zobacz galerię (40 zdjęć)

Wykłady, pokazy i obserwacje nieba przyciągały dzieci i dorosłych do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2023 to kosmiczne miejsce odwiedziło prawie tysiąc osób. Był to także czas na nawiązanie współpracy partnerskiej z Pasażem Odkryć Centrum Nauki i Techniki w Tarnowskim Centrum Kultury.