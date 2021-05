Obwodnica Zabierzowa z dodatkowymi konsultacjami. Powstaje dokumentacja projektowa

Po terenach gminy Zabierzów obwodnica biegnie przez mniej zurbanizowane obszary. Na naszym terenie w Modlniczce u wlotu na obwodnicę jest gęsta zabudowa. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy zapoznawali się z aktualnymi rozwiązaniami, korzystali z konsultacji i składali swoje uwagi. My jako gmina także te uwagi będziemy składali. Wjazd na krajówkę od strony obecnej drogi powiatowej - ul. Kasztanowej w Modlniczce jest sprawą kontrowersyjną. O ile nie do wykonania może być lewoskręt z tej ulicy w kierunku Krakowa, to o zjazd w prawo z drogi krajowej na powiatową będziemy nadal zabiegać