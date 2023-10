Ochrona myślenickiego Zarabia przed powodzią. Wody Polskie przygotowują koncepcję nowej infrastruktury

- To będzie ważna inwestycja dla Myślenic, bo ma zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią. To inwestycja w turystycznej i rekreacyjnej części Zarabia. Trzeba powiedzieć, że ta piękna rzeka Raba jest kapryśna, potrafi wylać i narobić szkody. Dlatego musimy przeciwdziałać. Jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dorzecza Górnej Wisły cieszę się, że działania całego zespołu doprowadziły do wielu inwestycji już wykonywanych dla zabezpieczenia Małopolan, ale dziś moja radość jest szczególna, bo ogłaszamy działania związane z zabezpieczeniem miejsca mojego życia i pracy zawodowej - mówił podczas konferencji poseł Władysław Kurowski.