Od 1 marca w Miechowie maleje opłata śmieciowa

- Z naszych wyliczeń wynika, że możemy sobie tym roku pozwolić na obniżkę w wysokości trzech złotych. Jakie będą rozstrzygnięcia przetargowe na kolejny rok, tego jeszcze nie wiemy. Były takie głosy, że nie warto wprowadzać obniżki, bo jest na tyle niewielka, że mieszkańcy jej nie zauważą. Ale pamiętajmy, że podczas dyskusji o podwyżkach pojawiały się argumenty, by uczciwie rozliczać się z mieszkańcami. Dlatego uznaliśmy, że skoro jest to możliwe, obniżymy stawki – mówi burmistrz Dariusz Marczewski.

Warunkiem utrzymania pomniejszonych stawek opłaty śmieciowej do końca roku jest to, by ilość odpadów oddawanych przez mieszkańców nie wzrosła w sposób drastyczny.

