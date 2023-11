Ogołocili podkrakowską wieś z kilkuset drzew. Wycięli nawet ponad 300-letnie dęby i klony

- O poszerzenie tej drogi, budowę chodników i poprawę bezpieczeństwa mieszkańcy zabiegali od dawna. Wiedzieliśmy, że będzie konieczna wycinka niektórych drzew, ale teraz przykro na to patrzeć. Ludzie narzekają - mówi Jan Marek, sołtys Lusiny.

Przegrali walkę o 300-letnie drzewa

- Już wtedy do projektu zgłosiliśmy szereg uwag, przede wszystkim przeciwko wycięciu nad wyraz ogromnej ilości drzew, blisko 600, w tym wielu gatunków wyjątkowo okazałych i zdrowych. Ponad 300-letnich dębów i klonów, które chroniły w upały oraz wygłuszały ruch samochodowy i stanowiły barierę antysmogową. Część z nich stanowiła relikt alei dworskiej w środku strefy konserwatorskiej ochrony krajobrazu - mówi Jakub Iskrzak, mieszkaniec Lusiny i architekt, który wraz z żoną przeanalizował plany inwestycji i proponował rozwiązania pozwalające na ocalenie części drzew.

Wskazywał uwagi i błędy projektowe. Dowiedział się wtedy, że proponowane wówczas rozwiązania to tylko koncepcja. Liczył, że przy projektowaniu zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone pozytywnie. Tak się nie stało.

Stara aleja "nie wpisała się" w krajobraz

- Co najważniejsze odstąpiono od dokonania oceny oddziaływania na środowisko. Żadne z postulatów, które przedstawialiśmy dotychczas nie zostały wzięte pod uwagę i nadal w zdecydowanej większości drzewa były przeznaczone do wycięci. Wojewódzki Konserwator Zabytków, która wydawała opinię do projektu drogowego ze względu na strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu w rejonie dworu i kapliczki, nie uznała rosnących tam drzew jako elementu krajobrazu wartego zachowania - mówi Jakub Iskrzak i ubolewa, że te decyzje były wydane zza biurka, bez wyjazdu w teren.