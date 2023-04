Okradł sąsiada, a łupy chciał sprzedać kolejnemu sąsiadowi. Zuchwały złodziej pod Krakowem

Złodziej został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Wszystkie skradzione rzeczy policjanci odzyskali i oddali właścicielowi. Zdarzenie miało miejsce 3 kwietnia. Wtedy do Komisariatu Policji w Słomnikach zgłosił się mężczyzna, który który złożył zawiadomienie o włamaniu do jego piwnicy i kradzieży elektronarzędzi o wartości 1400 zł.

- W trakcie wykonywanych czynności ustalono dane prawdopodobnego sprawcy – był nim 69-letni sąsiad pokrzywdzonego. Złodziej został namierzony, bo zaoferował... innemu sąsiadowi sprzedaż skradzionej wiertarki, którą pokrzywdzony rozpoznał. Policjanci natychmiast udali się do włamywacza i przeszukali jego lokum. Znaleźli tutaj i zabezpieczyli wszystkie skradzione przedmioty - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

69-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, do czego się przyznał. Grozi mu za to przestępstwo do 10 lat pozbawienia wolności. Odzyskane elektronarzędzia policjanci oddali właścicielowi.