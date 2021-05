Olszowice. Majówka na Kaimówce. Przy odbudowanym domu stanęła niezwykła kapliczka [ZDJĘCIA]

Moja Matuchna. Jest. Wróciła do mnie. Ja całe życie modliłam się przy niej

- mówiła Terasa Młynarczyk i ze łzami w oczach witała odnowioną figurkę, którą przywieziono na Kaimówkę autem strażackim. Została zamontowana w kapliczce przed nowym domem Młynarczyków 3 maja w święto Królowej Polski.

Dom pani Teresy i pana Zbigniewa udało się odbudować w dwa miesiące po pożarze. Ogień wybuchł w 31 grudni 2020 roku i doszczętnie strawił stary budynek. Już wówczas strażacy zapowiedzieli, że ruszają z odbudową. Ludzie dobrej woli zbierali pieniądze, w prace i pomoc angażowali się strażacy, okoliczni mieszkańcy, rodzina pogorzelców, właściciele wielu firm różnych branż.

Wśród nich był konserwator Andrzej Rozkocha ze Swoszowic. To on odnawiał ocalałe z pożaru: metalowy krzyż i cudem ocalałą gipsową, przecież nietrwałą figurkę Matki Bożej Niepokalanej. Sam konserwator mówi, że niezrozumiałe i nielogiczne jest to, że figurka gipsowa przetrwała wysoką temperaturę podczas pożaru, zalanie wodą, wchłonięcie oparów, a potem mróz i została znaleziona w całości, stojąca na pogorzelisku.