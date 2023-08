Opatkowice. Wypadek młodego kierowcy na DW776. Wiózł trójkę pasażerów

Z ustaleń policji wynika, że około godz. 22 kierujący osobowym bmw 18-letni mieszkaniec powiatu kazimierskiego, jadąc od strony Proszowic, w okolicy skrzyżowania z drogą prowadzącą do Szreniawy, stracił panowanie nad samochodem. Pojazd wjechał najpierw na pole kukurydzy, następnie uderzył w ogrodzenie jednej posesji, a potem jeszcze w betonowe ogrodzenie drugiej.

W wyniku wypadku ranny został kierowca, który trafił do szpitala w Proszowicach. W samochodzie podróżowała poza tym trójka pasażerów: dwóch chłopców w wieku 17 lat i 17-letnia dziewczyna. Poszkodowana okazała się ta ostatnia, która została przewieziona do szpitala do Krakowa. Pozostałym pasażerom nic się nie stało. Cała trójka to, podobnie ja kierowca, mieszkańcy powiatu kazimierskiego.

Kierujący samochodem był trzeźwy.

