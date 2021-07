Osobowość Roku 2020. Justyna Golba-Jaśkowiec: Sadźmy drzewa! Zróbmy coś dobrego

Zwyciężyła Pani w Plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Co trzeba zrobić, żeby tak wygrać „w cuglach”?

To wyróżnienie jest dla mnie niezwykłym zaskoczeniem i motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania w różne społeczne i ekologiczne inicjatywy. Najważniejsze to być autentycznym, promować wartości prospołeczne i proekologiczne, lubić to co się robi i działać z pasją na rzecz mieszkańców. Warto też być przykładem dla innych, wierząc w to, że praca społeczna szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie ma sens.

Skąd u Pani tak wielka miłość do roślin i szeroko pojętej przyrody?

Od dziecka fascynowała mnie przyroda i uważam, że jest ona pełna magii i historii. Przebywanie w naturze daje ogromną satysfakcję a uprawianie roślin sprawia, że robię coś dobrego dla siebie ale także dla innych. Drzewa są świadkami historii, sadząc drzewo, możemy rozpocząć nową historię życia. Daje mi to ogromną radość w momencie jego sadzenia, jest to również działanie pożyteczne dla naszego środowiska naturalnego: owadów, ptaków, zwierząt oraz ludzi. Przyroda, w tym ludzie, będą z tego drzewa korzystać przez lata - może nawet 100 lub więcej lat - i to jest magia. Czasami patrzę na drzewo, które posadziłam 20 lat temu i nie mogę się nadziwić, jakie jest duże, ile już widziało. Samo sadzenie roślin, np. kwiatów, ziół na balkonie jest też zaraźliwe i bardzo prospołeczne, wielokrotnie słyszałam od różnych osób, że lubią patrzeć na moje rośliny lub, że zainspirowałam ich do posadzenia podobnych u siebie.