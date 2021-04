Osobowość Roku 2020. Liderzy plebiscytu. Karol Friz Wiśniewski na prowadzeniu w kategorii Kultura

Głosami mieszkańców Małopolski zostaną przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w pięciu kategoriach: kultura, nauka, działalność społeczna i charytatywna, biznes oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna. Chcemy docenić osoby, które w minionym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem.

W najbliższych tygodniach będzie okazja, aby docenić i nagrodzić działalność ludzi kultury i nauki, biznesu, polityki i samorządu oraz tych, którzy działają społecznie i charytatywnie.

Zapraszamy mieszkańców Małopolski do głosowania oraz do zgłaszania osób, które zasługują na uhonorowanie. Wielki, ogólnopolski plebiscyt w Małopolsce prowadzą „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”, serwisy www.gazetakrakowska.pl i www.dziennikpolski24.pl.

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu trwa do środy, 26 maja 2021 roku, do godziny 21.30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w poniedziałek, 31 maja, i potrwa do środy, 9 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka. Warto podkreślić, że podsumowanie tegorocznej edycji plebiscytu będzie wyjątkowe. Jesienią tego roku ukaże się książka „Osobowość Roku 2020”.