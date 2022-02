Pcim. Ogromny pożar w firmie z akcesoriami meblowymi. Doszczętnie spłonęły trzy hale magazynowe ZDJĘCIA Z DRONA

Pożar w Pcimiu - ZDJĘCIA z akcji gaśniczej

Przed godzina 19 na miejscu pracował już sprzęt budowlany (m.in. koparki), które miały za zadanie rozebrania zgliszczy pozostałych po trzech halach. Strażacy szacowali, że akcja potrwa jeszcze ok. 5 godzin.

Jak podaje bryg. Roman Ajchler, dowódca JRG Myślenice, obroniono część biurową, natomiast trzy duże hale spłonęły niemal doszczętnie. Zapadł się ich blaszany dach i strażacy długo nie mogli wejść do środka, żeby zacząć dogaszanie.

Nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Wiadomo za to, że rozwinął się on błyskawicznie.

Hala znajduje się w sąsiedztwie m.in. tartaku.