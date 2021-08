Pielgrzymka Krakowska wyruszyła z Gdowa na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

FLESZ - Co Polacy myślą o zakazach dla niezaszczepionych?

W Wieliczce pielgrzymka z Gdowa połączyła z się z pątnikami wędrującymi z Myślenic i Niepołomic. Po noclegu w Krakowie wszyscy dołączą do pielgrzymki krakowskiej. Wspólne wyjście na Jasną Górę nastąpi 6 sierpnia, po mszy św. w katedrze na Wawelu.

Pielgrzymi mają do przejścia ponad 180 km. Ich celem jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Czarnej Madonny, przed który niosą swoje intencje i podziękowania. Do celu dotrą 11 sierpnia. Po przywitaniu przed Szczytem przejdą do Kaplicy Jasnogórskiej, gdzie o godz. 19 przewidziana jest Eucharystia.