Pierwsza pomoc to pomoc na wagę życia. W powiecie myślenickim uczą jej od lat

Kiedy 20 lat temu przyjeżdżałem do pacjenta w stanie zagrożenia życia, nikt mu nie pomagał, bo po pierwsze nie umiał, a po drugie był pewien lęk przed takim pacjentem. A jeśli nawet zdarzało się, że pomoc była udzielana to było to robione nieprawidłowo, bo na przykład podawano nieprzytomnemu coś do picia, albo podkładano pod głowę np. poduszkę co dodatkowo doprowadzało do niedrożności dróg oddechowych. Dziś już się tego nie spotyka, a zwłaszcza osoby młode starają się pomóc, podejmują też akcję resuscytacyjną. To bardzo cieszy, bo jeśli taka pomoc jest udzielona nawet nie do końca fachowo, ale szybko, to szanse na uratowanie pacjenta zdecydowanie wzrastają – mówi lekarz.