Piknik Lisiecki. Tańce, muzyka, śpiewy, pokazy artystyczne. Zabawa na rynku z organizacjami pozarządowymi

Piknik to czas na prezentacje dorobku organizacji działających w gminie Liszki i możliwości poznania zespołów, grup społecznych, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Organizacje, żeby się zaprezentować i zachęcić do wstąpienia do nich nowych członków przygotowały moc atrakcji.

Członkowie różnych gremiów opowiadały o swoich inicjatywach społecznych. Wśród organizacji nie mogło zabraknąć straży pożarnych. Ich członkowie nie tylko prezentowali samochody ratownicze i sprzęt bojowy, ale przygotowali pokazy pierwszej pomocy.

Zadanie było finansowane z Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.