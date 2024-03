Piraci drogowi i pościg za pijanym kierowcą w powiecie myślenickim. Policja zabiera prawa jazdy i sypie mandaty

Z końcem tygodnia funkcjonariusze z ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach postanowili sprawdzić prędkość, z jaką poruszają się kierujący w miejscach, które uznane są za najbardziej niebezpieczne. Zaczęło się od tego, że dwóch kierowców straciło prawa jazdy w Dąbiu na w gminie Raciechowice na drodze powiatowej.

Pierwszym z nich był 38-latek z powiatu wielickiego. Jechał hyundaiem i przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 55 km na godzinę. Kilkanaście minut po zakończeniu pierwszej kontroli, w tym samym miejscu, 35-latek z powiatu limanowskiego jechał osobową toyotą z prędkością 104 km na godzinę. Obydwaj kierowcy popełnili te wykroczenia w obszarze zabudowanym, dlatego policjanci zatrzymali ich prawa jazdy. Oprócz tego mężczyźni zostali ukarani mandantami w kwocie po 1500 złotych i 13 punktów karnych.

- Tego samego dnia, w Tokarni policjanci ruchu drogowego nieoznakowanym radiowozem chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę audi, który znacznie przekraczał prędkość w obszarze zabudowanym. Gdy włączyli sygnały, wyprzedzili pojazd, a krewkiemu kierowcy ukazał się napis – POLICJA, JEDŹ ZA NAMI, aby zatrzymać go do kontroli w bezpiecznym miejscu, ten postanowił ratować się ucieczką. Policjanci ruszyli za nim i udało się go zatrzymać w Skomielnej Czarnej. 34-latek nie widząc już szans na ucieczkę, zatrzymał bmw na parkingu - informuje policja.