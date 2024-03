Pisanki woskiem malowane. Niezwykłe warsztaty z batikowymi ozdobami dla dzieci i seniorów pod Krakowem. Tajniki najstarszej metody dekoracji Barbara Ciryt

Pisanki batikowe, co to takiego? Malowane woskiem i barwione. Ozdobione najstarsza techniką. To są prawdziwe "pisane" jajka, po prostu pisanki. A w jaki sposób je zdobić? - tego można było nauczyć się na międzypokoleniowych warsztatach w gminie Wielka Wieś. Zajęcia skierowane zarówno do najmłodszych, jak i seniorów zorganizowali przedstawiciele Fundacji Mój Sen.