Plastik powszechny

Nazwą nasz czas erą plastiku. Na razie warstewka będzie cieniutka. Era tworzyw sztucznych trwa ledwo siedemdziesiąt lat, ale w tym czasie ludzkość wyprodukowała osiem miliardów ton plastiku różnych rodzajów i sortymentów. Od pojemników i butelek, po popularne reklamówki. Tudzież nieprzeliczone ilości drobiazgów, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Większość z owych miliardów ton trafiła na śmietniska.

Światowym śmietniskiem stały się morza i oceany. Na przestworzach Pacyfiku powstał nawet śmy kontynent zbudowany ze zwałów odpadów przyniesionych prądami wody. Najbardziej wymownym symbolem czasów plastiku jest największa głębia oceaniczna w Rowie Mariańskim. Na własne oczy widziało je ze trzydzieści kilka osób, zaś ostania ekspedycja wyparzyła w najbardziej niedostępnym miejscu planety unoszoną w toni wody sklepową reklamówkę.

Nic dodać nic ująć. Spaskudziliśmy planetę na wieczne czasy i co gorsza nie ma już sposobu by pozbyć się tak wielkiej masy plastiku. Jedyna nadzieja w bakteriach. Być może w w wyniku przypadkowej mutacji jakiś szczep drobnoustrojów nabędzie zdolności do konsumpcji plastikowych odpadów.