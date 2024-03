Po wielu latach wreszcie są pieniądze na remont Muzeum Nowej Huty

- To jest kolejny krok w kierunku Nowej Huty. Został tam stworzony Park Kulturowy, z prezydent wpisał Nową Hutę na listę Pomników Historii w związku z powyższym kwestia dziedzictwa Nowej Huty jest bardzo istotna – komentował prezydent Jacek Majchrowski.

Opowieść o niegrzecznej muzyce PRL-u - "Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 1945–89" to prawdziwa podróż w czasie śladem antysystemowej muzyki okresu PRL-u! Wystawa od 23 lutego w dawnym…

Muzeum Nowej Huty mieści się dawnym kinie Światowid na os. Centrum E 1 w Nowej Hucie. Budynek został wybudowany w latach 1955-1957, według projektu Andrzeja Uniejewskiego i jest przykładem architektury socrealizmu. Kilka lat temu wpisano go do rejestru zabytków.

Budynek nigdy w swojej 70-letniej historii nie przeszedł generalnego remontu. Muzeum Krakowa w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków od lat poszukiwało środków na realizację całościowego projektu odnowy dawnego kina Światowid oraz przystosowania go do potrzeb nowoczesnej placówki muzealnej. Przeprowadzane dotąd prace miały charakter zabezpieczający, teraz muzeum przejdzie kompleksowy remont, m.in. wymianę wszystkich instalacji, całej stolarki, ingerencje we wszystkie elementy o charakterze konstrukcyjnym.