Pobicie i upokarzanie 12-latka pod Krakowem. Rodzice ofiary złożyli zawiadomienie, gdy policja zajęła się sprawą. Sprawca i ofiara pod lupą

Sprawa brutalnego zachowania 17-latka w parku w Michałowicach pojawiła się najpierw w formie filmiku w mediach społecznościowych. Widać, jak agresywnie zachowujący się 17-latek bije chłopca młodszego od siebie o 5 lat. Chłopiec 12-letni prosi, żeby go nie bił, przeprasza napastnika. A agresor rozkazuje ofierze, żeby klękał i całował jego buty. Nagranie było udostępniane i rozpowszechniane w mediach w piątek, 10 listopada 2023 r.

Namierzyli agresora w dwie godziny

Chwile po ukazaniu się filmiku na portalach społecznościowych, informacja ta dotarła do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy błyskawicznie zareagowali. Bulwersujące sceny pod Krakowem. 17-latek bił i znęcał się nad 12-latkiem, wszystko nagrywano

Jak już informowaliśmy kolejnego dnia - w sobotę, 11 listopada, 17-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała ze spowodowaniem obrażeń trwających nie dłużej niż 7 dni i zmuszania pokrzywdzonego do określonego zachowania. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za te przestępstwa grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Rodzice ofiary nie interweniowali od razu

- Mundurowi dotarli też do pokrzywdzonego i nawiązali kontakt z jego rodzicami — przyjęli od jednego z nich zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policjanci ustalili też, że do zdarzenia doszło 19 października 2023 roku - relacjonuje kom. Justyna Fil Z KPP w Krakowie.

Gdy po mediach społecznościowych "krążył" filmik z nagraniem zajścia zaczęły się pojawiać komentarze. Zbulwersowani internauci potępiali agresora, wyszukiwali innych jego przewinień. To jednak nie wszystko, bo głos zabierały także osoby, które wskazywały, że młodszych chłopak - na filmiku będący ofiarą - również jest agresywny wobec swoich kolegów, stosuje przemoc, zastrasza, wymusza pewne zachowania.

Ofiara w roli agresora?

Komentarzy piętnujących młodszego z uczestników w kolejnych dniach było coraz więcej. Jak się okazuje, ludzie w gminie Michałowice uważają, że został pobity przez 17-latka w ramach porachunków. Zwracają uwagę, że na nagraniu agresor mówi do 12 latka "z moją rodziną zaczynasz?", "ze mną zaczynasz?". Wkrótce po ukazaniu się filmiku z bójki w parku, gdzie 12-latek był ofiarą, pojawiły się inne filmiki. Pokazują, że 12-latek agresywnie odnosił się do młodszych od siebie chłopców, wymuszał pewne zachowania - każe im wykrzykiwać hasła kibicowskie. Rodzice młodszych dzieci wskazują, że ich pociechy bały się chodzić do szkoły.