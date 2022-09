Początek jesieni. Inwazja czarnych ptaków ze wschodu

Migracje czarnych ptaków trudno obserwować. Od ornitologów wiemy, iż nasze gawrony, kawki i wrony polecą jesienią na zachód i południe. Wiedza zdobyta dzięki obrączkowaniu części ptaków. Powód jest prosty. Tamtejsze zimy są znacznie łagodniejsza niż u nas. Na ich miejsce przybędą takie same gatunki z białoruskim i ukraińskim rodowodem.

Dla nich nasza zima, to rodzaj sanatorium z łagodnym klimatem i obfitością pożywienia. W ostre zimy, jakie kiedyś u nas bywały, przylatywały czarne ptaki z nawet północnej Rosji. To już, przy dzisiejszych zmianach klimatu, odległa przeszłość. Dobrze, w jaki sposób wszedłem w posiadanie owej wiedzy?

Rankiem i wieczorami podglądam stada ptaków. Dla naszego oka są identyczne. Czarne gawrony i kawki wrony siwe. Tuż przed wschodem i zachodem słońca zaczynają latać. W dwóch kierunkach. Mniejsze i większe grupy w zdecydowany sposób lecąca na południe i południowy zachód. Na ich miejsce przybywają goście z północy i wschodu. Przeloty są powolne i dyskretne. Tym samym trudne do zauważenia. Co ciekawsze, będą trwały przez całą jesień aż do początku zimy. Za pół roku czarne ptaki polecą w przeciwną stronę. Proszę państwa, niniejszym ogłaszam początek jesieni.