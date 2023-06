Polecimy z Krakowa do Zielonej Góry. LOT zainaugurował nowe, krajowe połączenie lotnicze

- Bardzo cieszymy się z uruchomienia połączenia do Krakowa. To ogromna szansa na zwiększenie współpracy pomiędzy naszymi regionami, zwłaszcza tuż przed rozpoczęciem III Igrzysk Europejskich, które odbędą się w stolicy Małopolski. Jestem przekonany, że rejsy do Zielonej Góry będą również doskonałym impulsem dla mieszkańców południowej Polski do wyjazdów turystycznych i poznawania uroków województwa lubuskiego - powiedział Michał Anczykowski, dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost.