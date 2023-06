Policyjne patrole na wodach Zbiornika Dobczyckiego i wokół niego Katarzyna Hołuj

Policja będzie patrolowała Zbiornik Dobczycki nie tylko z jego brzegów KWP w Krakowie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Lato i wakacje zaczynają się już za kilka dni, można się więc spodziewać, że wypoczywający będą szukali miejsc do ochłody w wodzie. Dlatego funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie oraz oddelegowani policjanci z myślenickiej komendy już pełnią patrole na Zbiorniku Dobczyckim i na jego brzegach. Na akwenie tym znajduje się ujęcie wody pitnej między innymi do Krakowa i jest on objęty całkowitym zakazem kąpieli, dlatego policjanci mają strzec respektowania tego zakazu.