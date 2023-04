Policyjne podsumowanie świątecznego weekendu pod Krakowem. 137 mandatów i cztery wnioski do sądu o ukaranie kierowców

Wielkanocne święta były pracowite dla policjantów drogówki. Od 7 do 10 kwietnia 2023 r. na drogach powiatu krakowskiego funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili 269 kontroli pojazdów, ujawniając ponad 220 wykroczeń w ruchu drogowym.

Oprócz nałożonych na kierujących 137 mandatów karnych i czterech wniosków o sądowe ukaranie kierowców było tez sporo pouczeń kierowców.

- W 21 kontrolowanych pojazdach stróże prawa ujawnili nieprawidłowości w stanie technicznym, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W trakcie kontroli policjanci ujawnili 2 nietrzeźwych kierujących i kolejnych 2 prowadzących pojazd po użyciu alkoholu. Mundurowi natrafili też na prowadzącego pojazd po cofnięciu uprawnień, za co grozi do 2 lat więzienia oraz na kierującego, który nie zastosował się do orzeczonego przez sąd środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów, co z kolei zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności - kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.