Półpoście w Rudnie. Unikatowy zwyczaj wieszania obwarzanków na drzewach

Gospodynie z Rudna co roku przypominają, że te lekko słodkie ciastka z dziurką - obwarzanki robi się z ciasta drożdżowego, półkruchego. Zwyczaj jest stary, z czasów, gdy mieszkańcy tutejszych terenów przestrzegali ścisłego postu. W jego połowie dzieciom starano się osłodzić trochę ten czas i gdy post się ważył - przechodził na drugą połowę najmłodszych obdarowywano obwarzankami. A była przy tym dodatkowa atrakcja, bo dzieci znajdowały te obwarzanki na drzewach przed domami, zbierały wychodząc do szkoły i niosły ze sobą.

W innych miejscowościach gospodynie twierdzą, że obwarzanki przynoszą aniołki, ale nie w Rudnie. Tu mają swój zamek i kawki, które według legendy nocą zagniatają łapkami ciasto, skręcają obwarzanki, pieką, a potem od świtu roznoszą wieszając na drzewach.

O tym zwyczaju mówiła w poprzednich latach Monika Dudek, etnolożka, regionalistka, dyrektorka Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Podkreślała, że zwyczaj wieszania obwarzanków jest znany także w: Tenczynku, Zalasiu, Sance, Grójcu oraz Alwerni, Rybnej i Czernichowie.

W tym roku do Rudna na półpoście przyjechał specjalista ds. etnologii dr Robert Garstka z Instytutu im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Dokumentuje on unikatowe tradycje i zaliczył do niej rudniański zwyczaj wieszania obwarzanków na przydomowych drzewach. Gospodynie wyruszyły z nim w teren, żeby zobaczyć, czy zamkowe kawki spisały się i przygotowały smakołyki. - Jak co roku kawki nie zawiodły - wskazuję gospodynie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno.