Polska - Szwecja. Przypuszczalny skład na finał barażu o mundial w Chorzowie [29.03 2022] (k)

Polska - Szwecja 29 marca w Chorzowie - ten mecz zdecyduje o tym, czy piłkarska reprezentacja zagra na MŚ w Katarze

Polska - Szwecja 29 marca w Chorzowie - ten mecz zdecyduje o tym, czy piłkarska reprezentacja zagra na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Stawka spotkania jest olbrzymia, a w obu zespołach panuje maksymalna mobilizacja. Trener Czesław Michniewicz wystawi najlepszą z możliwych jedenastkę, co nie znaczy, że optymalną, bo kilku piłkarzy jest kontuzjowanych. Sprawdźcie w galerii, którzy zawodnicy nie wystąpią we wtorkowy wieczór na Stadionie Śląskim, a których selekcjoner powinien wstawić do składu.