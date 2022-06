Poręba. Motocyklista potrącił rowerzystę i uciekł Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W czwartek (16 czerwca) ok. godz. 16 na drodze powiatowej w Porębie doszło do kolizji. Motocyklista potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Ten drugi przewrócił się co skończyło się niezagrażającymi życiu obrażeniami (otarciami), natomiast motocyklista uciekł i to pieszo porzucając motocykl.