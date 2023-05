Poszukiwania zaginionego młodego mężczyzny w Dolinie Będkowskiej. Akcja trwa drugi dzień

Poszukiwany to mieszkaniec Krakowa, o którym wiadomo, że przebywał u znajomego w powiecie krakowskim. Jako teren poszukiwań wskazano Dolinę Będkowską. Już we wtorek na miejsce skierowani zostali strażacy z zastępów: JRG 3 Kraków, JRG 5 Kraków, JRG 7 Kraków oraz OSP Niegoszowice z gminy Zabierzów, bo to jednostka pracująca przy użyciu dronów, a także OSP Biały Kościół KSRG, Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków i Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w Będkowicach.

Poszukiwania do godzin wieczornych nie przyniosły efektów. Akcję przerwano we wtorek i wznowiono w środę, 17 maja. Ponownie wezwano strażaków do poszukiwań z OSP Biały Kościół, OSP Mników, OSP Będkowice, JRG 5 Kraków, GRS OSP Kraków i policję.

Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji III w Krakowie.