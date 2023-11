Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny (BCA)

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety.