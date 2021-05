Poważny wypadek na obwodnicy Gdowa. Zderzenie samochodów dostawczego i osobowego. Są utrudnienia w ruchu

Budżet Obywatelski Wieliczki. Mieszkańcy podzielili 1,5 mln zł. Wybrano 20 projektów

Dwa projekty ogólnogminne oraz 18 lokalnych zakwalifikowano do realizacji w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021. Zainteresowanie szóstą edycją WBO było duże, w sumie oddano 10973 głosów, z czego większość, bo 53,66 proc. w formie papierowej. Co nietypowe – wśród „wygranych” projektów nie ma ani jednego dotyczącego miejskich osiedli. To pierwsza taka sytuacja w historii WBO.