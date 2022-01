Powiat krakowski. Czym ogrzewasz dom? Gminy zachęcają do złożenia deklaracji. To obowiązek, a czas ucieka

Podkrakowskie gminy informują swoich mieszkańców, że deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków obowiązują wszystkich właścicieli, współwłaścicieli lub zarządców nieruchomości. Właściciele nowo powstałych budynków mają termin złożenia deklaracji zaledwie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła w swoim nowym domu. Natomiast dla budynków już istniejących termin złożenia deklaracji do CEEB mija 1 lipca 2022 r. Obowiązek został wprowadzony 1 lipca 2021 r. i ustawodawca dał na to czas 12 miesięcy.

Zachęcamy mieszkańców, żeby nie czekali na ostatnią chwilę z tymi deklaracjami - informują urzędnicy w gminie Zielonki.

W ginie Zabierzów dowiedzieliśmy się, że ten obowiązek rozwiąże jeszcze jedną kłopotliwa sprawę - pozwoli dokładnie określić, ile jest w gminie pieców na paliwa stałe.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez internet, wykorzystując profil zaufany (czyli metodę potwierdzania tożsamości do kontaktowania się obywateli z podmiotami publicznymi) - bezpośrednio do CEEB lub wypełnić deklarację w wersji papierowej i dostarczyć na adres swojego Urzędu Gminy - można wówczas przynieść ją osobiście albo wysłać pocztą. Druki deklaracji do pobrania są m.in. poprzez strony internetowe gmin.