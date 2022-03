Powiat krakowski i dziewięć gmin otrzymały dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Najkosztowniejszą z tych inwestycji będzie remont gruntowny drogi powiatowej w gminie Krzeszowice. To szlak prowadzący przez pięć wiosek: Wolę Filipowską, Filipowice, Miękinię, Nową Górę i Ostrężnicę. Samo dofinansowanie tego zadania to kwota 7 968 450 zł. Powiat krakowski otrzymał też drugą dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 295 250 zł. To wsparcie na remont drogi powiatowej biegnącej przez miejscowości: Januszowice, Korzkiew, Grębynice, Maszyce. Łącznie powiatowi krakowskiemu przypadła kwota 12 263 700 zł.

Wojewoda podpisując umowy z władzami powiatu i gmin informował, że dotyczą one zadań jednorocznych, jak i wieloletnich. Łącznie to 25 inwestycji, które maja poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Nie wszystkie te zadania będą realizowane w powiecie krakowskim, ale także w trzech innych powiatach, bo w środę 23 marca 2022 r. umowy z wojewoda podpisywali jednocześnie samorządowcy z powiatów: myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.