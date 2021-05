Powiat krakowski. Policjanci zapowiadają kontrole. Będą sprawdzać czy wszyscy stosują się do obostrzeń

- Epidemia wciąż trwa i policjanci z powiatu krakowskiego każdego dnia prowadzą działania, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. W dalszym ciągu takimi samymi siłami będą dbać o to, aby obywatele przestrzegali obowiązujących obostrzeń, a wobec osób, które nie będą się do nich stosować będą podejmować interwencje. Wszystko po to, by uświadomić mieszkańcom wciąż panującą skalę zagrożenia i zdyscyplinować ich do przestrzegania przepisów dla naszego wspólnego dobra