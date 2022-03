Powiat krakowski pomaga uchodźcom. Koordynatorzy działań obecni w każdej gminie

W podkrakowskich gmina powstały punkty zbiórek darów dla uchodźców i walczących w Ukrainie, ale także bazy noclegowe i miejsca wyżywienia. Wciąż można pomagać i zgłaszać chęć przyjęcia Ukraińców uciekających przed wojną i wszelkich form pomocy.

Jeśli ktoś chce pomóc, ale nie wie jak się za to zabrać i co jest potrzebne w danym momencie albo od czego zacząć, to należy skontaktować się z koordynatorem w swojej gminie.