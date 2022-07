Powiat krakowski. Rekreacja z charakterem. Jak radni postanowili wspierać turystykę weekendową

Wybraliśmy się do magicznej Doliny Będkowskiej w gminach Wielka Wieś i Zabierzów. Jest to największa, być może najpiękniejsza, posiadająca wiele atrakcji i walorów estetyczno-krajobrazowych dolinka w powiecie krakowskim. Zatrzymaliśmy się przy "Brandysówce" na mały odpoczynek - polecam to miejsce dla rodzin, wielopokoleniowych wycieczek integracyjnych, a także dla romantycznych spacerów - tak spotkanie wyjazdowe komisji podsumował radny i jej wiceprzewodniczący Jarosław Raźny.

Uznał, że radni z komisji turystyki powinni niemal z obowiązku promować atrakcje powiatu krakowskiego. Promować na wszystkie sposoby.

- Tu nie chodzi o jakieś systemowe rozwiązania, bo powiat je realizuje, wydaje mapki ze szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi, broszury z miejscami atrakcji, zabytkami. Chodzi bardziej o to, żebyśmy jako radni ze swojej strony polecali mieszkańcom, ich gościom, turystom ciekawe miejsca. A można to robić poprzez rozmowy, swoje profile facebookowe, organizacje spotkań w atrakcyjnych miejscach, żeby pokazać to, co mamy piękne. Tu warto podkreślić, że w te ciekawe miejsca możemy dotrzeć w zaledwie pół godziny - mówi Raźny.