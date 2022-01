Powiat krakowski. Szanse dla otwierających firmy. Szykują się dotacje dla przezornych

FLESZ - WHO: Prawdopodobnie zbliżamy się do końca pandemii w Europie

Nie ma jeszcze terminów planowanego naboru. LGD Korona Północnego Krakowa ustali to z samorządem województwa. Warto monitorować sytuację - ogłoszenie ukazuje się na naszej stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem naboru. Będzie kierowane do tych, którzy myślą o otwarciu działalności na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najprawdopodobniej wiosną bądź latem 2022 roku - informują przedstawiciele Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Niewiele wniosków ostatecznie otrzyma dotację, być może zaledwie 9. Planowana kwota dotacji może wynieść 80 tys. zł na jeden projekt. Nabór prowadzony będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.