Powiat krakowski. Weekend z festiwalami nietoperzy i rocka, poszukiwanie kamieni, grzybobranie i degustacja gulaszu

SOBOTA

Jerzmanowice. 4. Festiwal Nietoperzy - panele edukacyjne, plener malarski, spotkania z artystami, historykami i przewodnikami, konkursy, gra terenowa. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 10 od zwiedzania kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach. W Dolinie Będkowskiej będzie nauka wspinaczki, w Jerzmanowicach zwiedzanie jaskiń. Finał festiwalu z rozdaniem nagród w konkursach przy Jaskini Nietoperzowej o godz. 15.

Krzeszowice. Muzyczne podróże. W Państwowej Szkole Muzycznej przy ul. Ogrodowej 7 planowany jest "Salon muzyczny w Krzeszowicach". O godz. 17 wystąpią Magdalena Pilch - flet romantyczny, Marek Pilch - fortepian stołowy. Wstęp wolny.

Rudno (gmina Krzeszowice). Święto Kamieni na Zamku Tenczyn. To dwudniowa, jedyna w Polsce giełda minerałów i wyrobów jubilerskich w murach średniowiecznego zamczyska w godz. 10-18. Będzie okazja do obejrzenia prywatnych kolekcji wystawców i zachęta do rozpoczęcia kolekcjonowania kamieni oraz poszukiwania minerałów. Impreza towarzysząca to - Jesienne Wykopki u Witolda, czyli poszukiwanie kamieni szlachetnych organizowane prze Muzeum Agatów w Rudnie w sobotę od godz. 10.