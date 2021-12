Powiat krakowski. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymali świąteczne paczki od powiatu i policji

Prezenty trafiły do dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Miękini, Domu Dziecka w Przybysławicach i Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie. Celem inicjatorów było to, żeby czas świat Bożego Narodzenia był okazja do radości, szczęścia. Z prezentami do dzieci najpierw pojechali przedstawiciele starostwa ze starostą Wojciechem Pałką oraz komendant powiatowy policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak. Odwiedzili oni Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Spokojna Przystań” w Miękini.

Kolejnego dnia góra prezentów dotarła do Domu Dziecka w Przybysławicach i Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie. Tam paczki z upominkami przekazali zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Agnieszka Biela oraz komendanci miejscowych komisariatów.

Jak informują policjanci z uwagi na bezpieczeństwo, przekazanie podarunków odbyło się przed budynkami i z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.