Powiat miechowski. Dotacje na drogi. Będzie przebudowa ulicy Szpitalnej

Pierwsza z inwestycji powiatowych to realizowana już przebudowa drogi Jaksice – Komorów na odcinku 2,8 km z budową obiektu mostowego. W tym wypadku dotacja wynosi 5,5 mln złotych, a realizacje zadania jest rozłożona na trzy lata.

Dwie pozostałe drogi powiatowe powinny zostać przebudowane do końca roku przyszłego. Pierwsza z nich to liczący 840 m fragment z Kozłowa w kierunku Klimontowa. Dotacja wynosi 2,7 mln zł. Będzie to uzupełnienie przebudowy tej drogi, na którą powiat zdobył środki z innej transzy Funduszu Rozwoju Dróg.

Największa dotacja dla powiatu miechowskiego, wynosząca 7,1 mln złotych, zostanie natomiast przeznaczona na modernizację drogi Podleśna Wola – Pstroszyce Pierwsze. Przebudowany odcinek o długości 3,1 km zaczyna się na skrzyżowaniu (rondzie) z obwodnicą Miechowa, a kończy na wysokości cmentarza w Pstroszycach.

Dotacje otrzymają też dwie gminy. Samorząd Miechowa będzie mógł w latach 2024 -25 przebudować liczącą 362 metry ulicę Szpitalną oraz w latach 2024-26 drogę położoną na południowym stoku poniżej osiedla gen. Sikorskiego.