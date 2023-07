Powiat miechowski. Kolejne drogi do przebudowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie może się przygotowywać do ogłoszenia przetargu na modernizację liczącego 1,3 kilometra odcinka drogi z Pstroszyc Pierwszych do Siedlisk. Przyznana na ten cel dotacja wynosi 1,36 mln złotych i powinna pokryć 80 procent wartości inwestycji. Zadanie obejmuje usunięcie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy i nowej jezdni oraz profilowanie poboczy. Obecna nawierzchnia drogi powiatowej jest pełna łat, co doskonale widać na załączonych zdjęciach.

Dotacje z FRD trafią też do czterech gmin powiatu miechowskiego. Gołcza otrzyma 375 tys. na remont 700-metrowego odcinka w Adamowicach. Dla Książa Wielkiego dotacja wynosi 225 tys. i będzie przeznaczona na modernizację 830 metrów drogi w Antolce. Gmina Miechów za niespełna 140 tys. będzie mogła wyremontować 605 metrów drogi w Glinicy i Sławicach. Najwyższa dotacja przypadła gminie Kozłów, która za 388 tysięcy naprawi kilometr drogi w Przysiece. We wszystkich przypadkach rządowe dotacje mają pokryć połowę całości zakładanych kosztów.