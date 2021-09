Powiat myślenicki. Strażacy usuwali powalone drzewa Katarzyna Hołuj

Intensywne opady na terenie powiatu myślenickiego nie przyniosły, przynajmniej na razie, takich skutków jak te sprzed kilku tygodni. Niemniej, ponieważ według prognoz deszcz ma dalej padać, strażacy cały czas pozostają w gotowości do podjęcia wzmożonych działań. Do tej pory interweniowali 28 razy, a interwencje były związane w głównej mierze ze zdarzeniami na drogach. Do tych strażacy udawali się 11 razy. Było też 9 wyjazdów do usuwania powalonych drzew i 8 do podtopień budynków.