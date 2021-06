Powiat myślenicki zachęca do badań profilaktycznych. Od wtorku rejestracja będzie możliwa przez internet

To nowość w autorskim projekcie tego samorządu - „Zdrowa Rodzina z Powiatem Myślenickim”, bo do tej pory można się było rejestrować wyłącznie telefonicznie lub osobiście.

Ta możliwość nadal pozostanie, ale żeby zachęcić do profilaktyki jak najwięcej osób, także młodych, samorząd powiatowy zdecydował się uruchomić specjalną stronę internetową poświęconą zdrowiu i wprowadzić możliwość zapisów za jej pośrednictwem.

W tym roku powiat realizuje pięć programów. Trzy z nich skierowane są do dzieci, a chodzi o programy: profilaktyki próchnicy i profilaktyki sepsy meningokokowej (A,C,W,Y i B) oraz badania USG stawów biodrowych u niemowląt.

Kolejny jest adresowany zarówno do dzieci jak i dorosłych i jest to edukacyjny program pierwszej pomocy. Z kolei tylko do dorosłych skierowane są programy: profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy oraz profilaktyki raka płuc.

Z wszystkich można skorzystać na miejscu w powiecie.

Ich dobór nie jest przypadkowy, jest odpowiedzią na to na co najczęściej chorują mieszkańcy powiatu. Z danych Wydziału Ochrony i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach wynika, że ci zapadają najczęściej na choroby układu krążenia (jednocześnie są one najczęstszą przyczyną zgonów), dalej: nowotwory, choroby układu oddechowego, wreszcie ostatnią z najczęstszych przyczyn kłopotów ze zdrowiem są urazy i wypadki.