Powiat myślenicki. Zdobądź grant i działaj lokalnie dzięki konkursowi "Działaj lokalnie" Katarzyna Hołuj

Jednym z projektów zrealizowanych przy wsparciu z Działaj Lokalnie był "Alfabet mody". Obejmujący m,in. naukę szycia cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kobiet Fot. Beata Dziadkowiec

Jeszcze do piątku organizacje i grupy nieformalne mają czas, aby zgłosić swój pomysł do konkursu „Działaj lokalnie” i otrzymać do 6000 zł na jego realizację. Głównym fundatorem grantów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która wspiera w ten sposób aktywność społeczną. Operatorem konkursu w powiecie myślenickim jest jak co roku myślenicka Fundacja ARTS.