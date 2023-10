Powiat proszowicki. Dotacje na drogi. Najdłuższy odcinek w Klimontowie

Z trzech dróg powiatowych, które mają zostać przebudowane, najdłuższa to liczący 1,4 km odcinek między Kowalą a Żębocinem. Dotacja w tym wypadku wyniosła 2,3 mln. zł.

- Będzie to kontynuacja przebudowy tej drogi. Tym razem prace obejmą odcinek od centrum Żębocina w stronę Kowali. Do wykonania pozostanie nam jeszcze fragment, dochodzący do drogi wojewódzkiej nr 776 w Kowali – mówi kierująca Zarządem Dróg Powiatowych w Proszowicach Janina Krzek.