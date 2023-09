Powiat proszowicki. Drogowy zwiastun nadejścia jesieni. Było niebezpiecznie

O porannym zdarzeniu Jaksicach, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, informowaliśmy już wczoraj. Niedługo później kolizji doszło z kolei na drodze wojewódzkiej nr 776 na pograniczu Ostrowa i Klimontowa. Z informacji przekazanych przez naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Proszowicach Piotra Kulisę wynika, że kierujący samochodem hyundai nie dostosował prędkości do panujących warunków, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z volkswagenem.

Choć zdarzenie wyglądało groźnie, nikt nie doznał poważnych obrażeń. Sprawca zdarzenia, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, był trzeźwy. Został ukarany mandatem. Poszkodowany kierowca volkswagena to obcokrajowiec.

Z kolei w niedzielę wczesnym popołudniem na ul. 3 Maja w Koszycach (fragment drogi krajowej nr 79) kierowca osobowego renaulta nie zachował ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go hyundaia. Obaj kierowcy to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Sprawca został ukarany mandatem.